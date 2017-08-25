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Бойовики одразу порушили "шкільне перемир'я" – СЦКК

П'ятниця, 25 серпня 2017, 15:40

Бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.

Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, розміщеній на сайті Міноборони.  

Там зазначено, що підрозділи АТО підтримують запроваджений тристоронньою контактною групою режим "шкільної" тиші по всій лінії розмежування сторін на Донбасі, який встановлено з 00 годин 25 серпня.

У свою чергу, НЗФ ОРДО почали обстріли ще до опівночі і продовжили після.

За даними української сторони СЦКК, вже на другій хвилині встановлення "шкільного" режиму тиші бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в районі селища Талаківка.

З 00.30 по 00.45 годин 25 серпня, вдруге порушивши режим тиші, НЗФ ОРДО обстріляли будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

"ЗС України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська правда 

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Теми: АТОМінські угоди
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