Вибори: Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень
Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в ОТГ, з них 4 – за фактом підкупу виборців.
Про це повідомили у Нацполіції ввечері 29 жовтня.
"В рамках виборчого процесу до органів Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців", - йдеться у повідомленні.
За отриманими фактами проводиться перевірка.
"Відомості стосовно 10 фактів внесені до ЄРДР, з них 4 – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - повідомили у поліції.
Також зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.
Українська правда
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