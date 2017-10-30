Вибори: Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 00:12

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в ОТГ, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Про це повідомили у Нацполіції ввечері 29 жовтня. 

"В рамках виборчого процесу до органів Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців", - йдеться у повідомленні.

За отриманими фактами проводиться перевірка.

"Відомості стосовно 10 фактів внесені до ЄРДР, з них 4 – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - повідомили у поліції.

Також зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Українська правда 

Теми: вибори поліція кримінал
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