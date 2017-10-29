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Выборы: Полиция открыла 10 уголовных производств

Воскресенье, 29 октября 2017, 23:12

Национальная полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в ОТГ, из них 4 - по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщили в Нацполиции вечером 29 октября.

"В рамках избирательного процесса в органы Нацполиции поступило 207 сообщений о различных событиях, из которых 136 - в день проведения выборов. Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей", - говорится в сообщении.

По полученным фактам проводится проверка.

"Ведомости о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 - по фактам подкупа избирателей, еще 2 - по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", - сообщили в полиции.

Также зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Украинская правда

Темы: виборыполициякриминал
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