Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта
Президент США Дональд Трамп закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон після того, як проти екс-керівника його виборчої кампанії було висунуто обвинувачення за 12 пунктами, у тому числі у змові проти Сполучених Штатів.
"Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт cтав частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Гілларі та демократи не в центрі уваги?" - написав Трамп у своєму Twitter.
Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017
"Крім того, немає жодної ЗМОВИ!", - написав Трамп, маючи на увазі його імовірну змову з Росією задля отримання перемоги на президентських виборах 2016 року.
Манафорт у понеділок вранці прибув до офісу ФБР у Вашингтоні разом зі своїм адвокатом.
Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.
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