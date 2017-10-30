Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта

Президент США Дональд Трамп закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон після того, як проти екс-керівника його виборчої кампанії було висунуто обвинувачення за 12 пунктами, у тому числі у змові проти Сполучених Штатів.

"Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт cтав частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Гілларі та демократи не в центрі уваги?" - написав Трамп у своєму Twitter.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

"Крім того, немає жодної ЗМОВИ!", - написав Трамп, маючи на увазі його імовірну змову з Росією задля отримання перемоги на президентських виборах 2016 року.

Манафорт у понеділок вранці прибув до офісу ФБР у Вашингтоні разом зі своїм адвокатом.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 року Трамп прийняв відставку Манафорта. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.

Європейська правда