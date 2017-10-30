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Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

Понедельник, 30 октября 2017, 16:16

Президент США Дональд Трамп призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон после того, как против экс-руководителя его избирательной кампании было выдвинуто обвинение по 12 пунктам, в том числе в заговоре против Соединенных Штатов.

"Извините, но это было много лет назад, прежде чем Манафорт cтал частью кампании Трампа. Почему лживая Хиллари и демократы не в центре внимания?" - написал Трамп в своем Twitter.

"Кроме того, нет никакого заговора!" - написал Трамп, имея в виду его возможный сговор с Россией для получения победы на президентских выборах 2016 года.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт в понедельник утром прибыл в офис ФБР в Вашингтоне вместе со своим адвокатом.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 года Трамп принял отставку Манафорта. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

Европейская правда

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Темы: ТрампПол МанафортСША
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