Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

Президент США Дональд Трамп призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон после того, как против экс-руководителя его избирательной кампании было выдвинуто обвинение по 12 пунктам, в том числе в заговоре против Соединенных Штатов.

"Извините, но это было много лет назад, прежде чем Манафорт cтал частью кампании Трампа. Почему лживая Хиллари и демократы не в центре внимания?" - написал Трамп в своем Twitter.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????