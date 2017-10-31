Парубій відправив Порошенку закон про судову реформу й 3 кодекси

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 11:10

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав президентський закон, який розпочинає судову реформу й змінює три кодекси.

Спікер підписав законопроект №6232 і передав його на підпис Петру Порошенку 30 жовтня, свідчить сайт парламенту.

Президент має 15 днів на те, щоб схвалити його або ветувати.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

6 жовтня нардепи не скасували дане рішення, відхиливши чотири проекти постанови щодо цього. Це дало голові ВР право підписати даний законопроект.

Теми: законодавство реформи суд Парубій Верховна Рада
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