Нардепи ухвалили закон, що запускає судову реформу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

"За" – 234 голосів.

Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4 383 поправки до закону.

"Таким чином ми завершили тритижневе обговорення цього законопроекту. Це найдовший законопроект в історії українського парламенту", – сказав спікер Андрій Парубій.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

Перед голосуванням народні депутати ухвалили пропозицію профільного комітету про внесення фінальних правок.

"Комітет пропонує вилучити все, що викликало дискусію в цьому залі", – зазначив голова комітету Руслан Князевич, зачитавши номери поправок, зазначивши, що окремим пунктом ідуть 17 сторінок правок, які виправляють орфографічні помилки в законі.

Одним з основних нововведень прийнятого закону є визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та введення нового порядку розгляду ним справ, зазначає "Інтерфакс-Україна".



Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своїх висновках зазначає, що законопроект спрямований на обмеження кола справ, які підпадають під касацію, що звужує конституційні права суб'єктів судових рішення, і це може привести до значного збільшення кількості випадків оскарження судових рішень національних судів у Європейському суді з прав людини



Згідно з новою редакцією Цивільного процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідача, третю особу, свідка, місце проживання, місцезнаходження або роботи якої невідоме, викликатимуть до суду через оголошення на офіційному веб-порталі Судової влади України.



За невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами та інші порушення може бути накладено штраф як примусовий захід.



Згідно з новою редакцією Господарського процесуального кодексу, в системі господарського судочинства діятиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності.



Документ також передбачає перегляд ставок судового збору.



Закон також містить норми, згідно з якими вводиться "електронний суд". Він передбачає функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.



Головне науково-експертне управління парламенту в своїх висновках висловило зауваження щодо того, що "пропозиція законопроекту щодо створення так званого "електронного суду" потребує більш ґрунтовного вивчення і наразі видається передчасною".



Автори законодавчої ініціативи в пояснювальній записці зазначають, що проект Кодексу адміністративного судочинства, зокрема, містить новелу - процесуальний механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного суду в одному з таких справ (наприклад, визначення приблизної справі).



Вони також вказують, що Кримінальний кодекс України враховуватиме зміни, що передбачають кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних або підроблених доказів суду, і вивели такі дії в окремий склад злочину.

У першому читанні президентський проект закону парламент ухвалив 20 червня, хоча у Раді пропонували розділити "найдовший в історії" проект на 5 окремих законів.

Запропонований Петром Порошенком законопроект пропонує нову редакцію трьох кодексів, а також зміни до 8 інших кодексів і 18 законів.

Документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.

Валентина Романенко, УП