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Рада не змогла скасувати рішення, що запускає судову реформу

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:32

Верховна Рада не скасувала своє рішення про ухвалення закону, який запроваджує судову реформу.

Чотири проекти постанови щодо цього не набрали голосів.

Вони пропонували скасувати рішення парламенту від 3 жовтня про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (р. №6232 від 23.03.2017).

Проект постанови №6232-П авторства Юрія Левченка набрав лише 39 голосів підтримки, проект №6232-П1 Олени Сотник – 44 голоси, проект №6232-П2 Альони Шкрум – 49 голосів, проект №6232-П3 Сергія Лещенка – 45 "за".

Відтак, рішення не підтримано.

Тепер голова Верховної Ради може підписати гігантський президентський законопроект №6232.

Верховна Рада ухвалила його 3 жовтня. Перед цим парламент 7 пленарних днів розглядав 4 383 поправок до закону.

Через великий обсяг документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.

Цей закон, зокрема, визначає Верховний Суд як єдину касаційну інстанцію в Україні, а також запроваджує механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного Суду в одній із подібних справ (так зване прецедентне право).

Також запроваджується Вищий суд з питань інтелектуальної власності так званий "електронний суд" (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система).

Після ухвалення законопроекту депутати обурювалися, що поправка Андрія Лозового скорочує термін розгляду кримінальних справ так, що колишні "регіонали" та керівники держави можуть уникнути відповідальності. Але заступник голови комітету з судочинства Леонід Ємець запевнив, що ця поправка по суті не потрапила до КПК.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радасудреформизаконодавство
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