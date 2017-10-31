Клімкін сподівається, що резолюція ООН допоможе у судах проти Росії

Резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму можна згодом використати у судових процесах проти Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу 31 жовтня.

Він повідомив, що проект резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" у вівторок представлять у Нью-Йорку, хоча дехто думає, що про права людини варто говорити лише в Женеві.

"Ми будемо послідовно просувати кримську проблематику також і в Женеві", – сказав Клімкін.

Він свідомий, що в Генасамблеї ООН деякі країни можуть не голосувати за цей проект резолюції.

"Але на сьогодні єдиною опцією є просування найпотужнішої і дуже чіткої революції, яка називає всі речі так, як потрібно називати, консолідує підтримку міжнародного співтовариства. І саме ця резолюція може використовуватися надалі в судових процесах проти Росії – звичайно, в Гаазі, але й на всіх майданчиках, де ми зараз такі процеси почали" – заявив Клімкін.

"Будемо в найближчі тижні працювати над тим, щоб залучити підтримку нашої резолюції. Ми не будемо входити в компроміси щодо її змісту. Вона має бути чітка і послідовна, щоб потім її використовувати не тільки політично, а й у судових процесах", – наголосив він.

Клімкін також повідомив: "Одночасно ми починаємо кампанію. Хтось вважає, що це має бути лише медійна компанія – це не так".

"Це кампанія для того, щоб показати, що реально відбувається на території окупованого Криму, де ніхто не почувається в безпеці, де люди іноді бояться говорити щось один одному, де арешт загрожує кожному, хто є проукраїнським, де заборонена освіта українською, де заборонено Меджліс, де знову відбувається призов у злочинні російські збройні сили", – пояснив він

"Тому ми закликаємо всіх: це не має бути медійна кампанія. Ми закликаємо всіх небайдужих поєднати зусилля і розповідати про те, що насправді відбувається в анексованому Криму. І говорити не тільки шляхом політичних заяв, але розповідати історії, що насправді відбувається на території окупованого Криму", – сказав голова МЗС.

"Одна історія іноді важить набагато більше. Так історія, як історія Ахтема Чийгоза й багатьох людей на окупованій території", – додав він.

Олена Рощенко, УП