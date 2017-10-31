Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин надеется, что резолюция ООН поможет в судах против России

Вторник, 31 октября 2017, 11:05

Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексирована Крыму в случае принятия можно использовать в судебных процессах против России.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге 31 октября.

Он сообщил, что проект резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" во вторник представят в Нью-Йорке, хотя некоторые думают, что о правах человека следует говорить лишь в Женеве.

"Мы будем последовательно продвигать крымскую проблематику также и в Женеве", – сказал Климкин.

Он осознает, что в Генассамблее ООН некоторые страны могут не голосовать за этот проект резолюции.

"Но на сегодняшний день единственной опцией является продвижение мощной и очень четкой революции, которая называет все вещи так, как нужно называть, консолидирует поддержку международного сообщества. И именно эта резолюция может использоваться в дальнейшем в судебных процессах против России – конечно, в Гааге, но и на всех площадках, где мы сейчас такие процессы начали", – заявил Климкин.

"Будем в ближайшие недели работать над тем, чтобы привлечь поддержку нашей резолюции. Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она должна быть четкая и последовательная, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", – подчеркнул он.

Климкин также сообщил: "Одновременно мы начинаем кампанию. Кто-то считает, что это должна быть только медийная компания – это не так".

"Это кампания для того, чтобы показать, что реально происходит на территории оккупированного Крыма, где никто не чувствует себя в безопасности, где люди иногда боятся говорить что-либо друг другу, где арест грозит каждому проукраински настроенному, где запрещено образование на украинском, где запрещен Меджлис, где снова идет призыв в преступные российские вооруженные силы", – пояснил он.

"Поэтому мы призываем всех: это не должна быть медийная кампания. Мы призываем всех неравнодушных объединить усилия и рассказывать о том, что происходит в аннексированном Крыму. И говорить не только путем политических заявлений, но рассказывать истории, что происходит на территории оккупированного Крыма", – сказал глава МИД.

"Одна история иногда весит гораздо больше. Такая история, как история Ахтема Чийгоза и многих людей на оккупированной территории", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: КрыманнексияООНКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"
Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает
Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: