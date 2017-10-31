У Саакашвілі чекають, що замість гвардійців під Раду прийдуть "тітушки"

Один з лідерів партії Саакашвілі "Рух нових сил" нардеп Юрій Дерев'янко вважає, що з-під Ради відкликали Нацгвардію для розгону мітингу "тітушками".

Таку заяву він зробив у Facebook.

"Використання Аваковим (Арсеном, головою МВС – ред.) поліції як своєї приватної структури свідчить про бажання влади розігнати наше мирне зібрання тітушками за відсутності поліції", - написав Дерев'янко.

Він зауважив, що міністр внутрішніх справ грубо порушує закон, знімаючи охорону з наметового табору біля Верховної Ради.

"Охороняти наш мирний мітинг, у тому числі від можливих провокацій, – це обов’язок держави, а не її право", - наголосив Дерев'янко.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

Охорону парламенту посилили у ніч на 17 жовтня, перед початком мітингу за велику політичну реформу.

17 жовтня під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу вимагали створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

Українська правда