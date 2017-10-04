Президент внесе у ВР два законопроекти по Донбасу

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Середа, 4 жовтня 2017, 11:28

Президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в адміністрації президента.

"Буде два законопроекти. Один про реінтеграцію Донбасу. Другий про замороження на рік закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі", - сказав співрозмовник.

Він висловив сподівання, що обидва проекти будуть внесені у середу.

За словами співрозмовника, закон про реінтеграцію "давно назрів і є можливістю бути чесними із самими собою, бо війна вже давно – не АТО".

Він додав, що водночас продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі дозволить і далі вести дипломатичні переговори.

"Українська правда" також звернулася до першого віце-спікера ВР Ірини Геращенко з проханням підтвердити спростувати цю інформацію, однак вона утрималася від коментаря і не дала прямої відповіді.

"Я дам всі коментарі з цього приводу після внесення", - сказала вона і додала, що перебуває у Мінську, де має відбутися засідання тристоронньої групи.

Раніше представник України у тристоронній контактній групі Ольга Айвазовська в ефірі каналу ZIK заявила, що якщо не буде продовжено закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, то в Україні можуть з’являтися серйозні проблеми із санкційним пакетом щодо Росії.

18 жовтня закінчується дія закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який приймався на три роки у вересні 2014 року.

"Якщо він не буде продовжений, то я думаю, в України з’являтися серйозні проблеми, принаймні із санкційним пакетом щодо РФ, проведенням переговорів як в Мінському форматі, так і Нормандському", – впевнена Айвазовська.

Зокрема, за її словами, цей закон є базою, від якої відштовхуючись можна вести будь-які перемовини.

"Ми можемо його продовжити на рік, щоб забезпечити базу для комунікації щодо миротворців ООН, летальної зброї, перемовин у різних форматах. Вони сьогодні врешті запрацювали, особливо двосторонні Росія-США на нашу користь", – констатувала Айвазовська.

Раніше заступник голови АП Костянтин Єлісєєв заявив у вівторок депутатам, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесений президентом у парламент у середу.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас
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