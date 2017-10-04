Порошенко готовий створити Антикорупційний суд, але має умову

Президент Петро Порошенко готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.

Про це він заявив, виступаючи в Національному університеті "Чернігівський колегіум" іменя Шевченка 4 жовтня.

"Базою для старту судової реформи став закон "Про судоустрій та статус суддів", який прийняла Верховна Рада. То був також мій проект, внесений як невідкладний. Я своїми руками вписав до проекту норму про створення антикорупційного суду. І кошти на його фінансування у проекті бюджету на 2018 рік вже передбачені", – зазначив Порошенко.

На думку президента, всі суди в Україні мають бути антикорупційними.

"Але має бути створена окрема суддівська антикорупційна вертикаль – у складі окремого Антикорупційного суду, касаційної інстанції антикорупційної палати у Верховному Суді і, як визначить Верховна Рада, представництвами антикорупційного суду на місцях – щоб з Сєвєродонецька й Закарпаття люди не були вимушені пертися до однієї антикорупційної інституції", – додав він.

"Розроблено зараз уже кілька законопроектів. Вони не досконалі. Певною мірою, то PR-проекти певних політичних сил… Звичайно, всі "за" (антикорупційний суд – ред.), але диявол у деталях. І важливо зараз зібрати голоси – під такі законопроекти поки що це неможливо", – сказав Порошенко.

Тому він звернутися до парламенту з пропозицією "негайно створити робочу групу – чи то в комітеті з правової політики, чи то при голові Верховної Ради, чи то міжфракційну групу – і якнайшвидше напрацювати узгоджений законопроект, який здатен здобути підтримку усього складу Верховної Ради".

"Лише цей шлях єдино можливий. І коли буде знайдено консенсусний законопроект, не гаючи часу презентувати його мені. Він повинен мати підтримку і владних, і опозиційних фракцій. Я готовий прийняти цей проект – спільно завершити його опрацювання чи, якщо я буду згоден, підтримати і внести від свого імені в український парламент як невідкладний", – сказав президент.

Порошенко повідомив: "Паралельно з запуском процесу ухвалення закону та створення антикорупційного суду я буду пропонувати кілька швидких рішень для того, щоб прискорити боротьбу з корупцією".

"Думаю, що найближчим часом можна створити спеціалізовану антикорупційну палату у Верховному Суді, яка матиме касаційну інстанцію по всіх антикорупційних справах. Можна прискорити оновлення на конкурсній основі суддів у Києві – Печерському, Солом'янському або об'єднаних, бо саме на столицю припадає левова частина антикорупційних справ, які потребують негайного розгляду", – вважає президент

"Це не замість створення антикорупційного суду, це в плюс до нього, щоб ми не втрачали час у рамках єдиної антикорупційної стратегії", – запевнив Порошенко.

Він також запевнив: "Річ не в тому, хто повісить на себе лаври (за створення антикорупційного суду – ред.), питання у створенні справді ефективного, незалежного судового органу, який спеціалізуватиметься на боротьбі з корупцією та допоможе пришвидшити розгляд справ проти корупціонерів".

"Антикорупційний суд має формуватися на конкурсній основі під пильним наглядом громадськості. Я вважаю, що неможливо, щоб цей суд перетворився на політичну інквізицію, як дехто мріє. Це має бути ефективна антикорупційна інституція", – додав Порошенко.

Він також сказав: "Верховний Суд запрацює вже цього року – і це буде найкращий його склад за всі роки незалежності, бо його суддями вперше стануть науковці, представники найкращих українських правових шкіл, адвокати й відомі правозахисники..., а також судді першої та другої інстанції".

Олена Рощенко, УП