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Палата чи суд: міжнародні антикорупціонери пояснили Порошенку його помилку

Середа, 20 вересня 2017, 15:37

Міжнародна організація Transparency International закликає українську владу створити незалежний антикорупційний суд, а не палату в існуючій системі.

Про це йдеться в заяві на сайті TI.

В організації нагадали, що створення відповідного органу є серед зобов'язань України перед ЄС та Міжнародним валютним фондом.

"Тільки це посилить зусилля країни у боротьбі з корупцією", - наголошується в заяві.

В Transparency International вважають, що створення антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи України, яку запропонував днями президент Петро Порошенко, не принесе жодної користі, оскільки люди не довіряють нинішній судовій владі, не вірять у її здатності впоратися з цим завданням, адже існуючі судді розчарували їх.

"Україна має створити незалежний антикорупційний суд, який би гарантував, що кумовство та корупція не відіграватимуть жодної ролі у забезпеченні справедливості в Україні", - йдеться в заяві.

За інформацією TI, на сьогоднішній день українські суди не розпочали слухання щодо 26 із 86 справ, у яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство. І навіть від тих справ, які все ж таки слухаються, люди не чекають вражаючих результатів.

"На відміну від багатьох європейських держав українська судова система має репутацію залежної та несправедливої", - йдеться в заяві антикорупційної організації.

"Немає гідної альтернативи для антикорупційного суду. За наявності належної політичної волі з боку президента та парламенту суд може бути створений досить швидко. Політична воля є ключовим інгредієнтом, і саме його нам не вистачає зараз", - цитуються слова виконавчого директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина.

Transparency International переконана, що для створення дійсно незалежного антикорупційного суду в Україні, його судді мають бути обрані шляхом відкритого конкурсу, а у процесі відбору повинні брати участь міжнародні партнери.

Як повідомлялося, 15 вересня на міжнародному форумі YES у Києві президент Петро Порошенко висловив сподівання, що вже у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати.

Раніше Верховна Рада намагалася ухвалити законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні, але щодо нього в парламенті виникли суперечки.

Зараз на експертизі Венеціанської комісії знаходяться законопроекти про створення в Україні антикорупційного суду та про створення спеціалізованої антикорупційної палати при існуючому Верховному Суді.

Читайте також: Антикорупційний суд в Україні: передумови утворення та гарантії ефективності

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судкорупціясвіт
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