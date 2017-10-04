РФ підтвердила затримання двох українських прикордонників

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Середа, 4 жовтня 2017, 17:44

Російська сторона офіційно підтвердила затримання двох військовослужбовців Держприкордонслужби України поблизу україно-російського державного кордону на кордоні Сумської області.

Про це повідомив журналістам у середу в Києві перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона поінформувала, що нею затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями державної прикордонної служби України", – сказав Серватюк.

Він пояснив, що російська сторона просить надати документи про затриманих.

Серватюк нагадав, що з вечора вівторка Держприкордонслужба не мала інформації про місцезнаходження своїх офіцерів.

Підтвердження від російської сторони, за словами першого заступника голови Держприкордонслужби, отримано після того, як українське прикордонне відомство звернулося в прикордонне відомство Російської Федерації.

"Я не знаю, яким буде судове рішення. Сподіваюся, що завтра воно буде оперативно розглянуто і це дасть можливість здійснити передачу, якщо ні, тоді будемо чекати цю процедуру, коли вона завершиться", – сказав Серватюк.

Як відомо, 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв'язок з ними перервався.

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що нібито російські прикордонники затримали двох українських прикордонників.

Прокуратура Сумської області за фактом зникнення двох співробітників відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону розпочала кримінальне провадження.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 4 жовтня 2017 року за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України з попередньою кваліфікацією – безвісне зникнення.

Проведення слідства доручено Середино-Будському відділенню поліції під процесуальним керівництвом Шосткинської місцевої прокуратури.

Теми: Прикордонна служба Росія
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