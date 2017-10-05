Рада закрилася без рішення по законах щодо Донбасу

3204 перегляди
Четвер, 5 жовтня 2017, 18:08

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив засідання 5 жовтня закритим.

Про це він сказав з трибуни парламенту.

"Ми продовжим розгляд цього законопроекту. Але сьогоднішє засідання я оголошую закритим. Я впевнений, що закон визнання Росії агресором ми ухвалимо", - сказав він.

Парубій зазначив, що для досягнення компромісу лідери фракцій домовилися про  вилучення із законопроекту всіх пунктів як стосуються Мінських угод.

Він наполягає, що це була узгоджена позиція. Водночас фракція "Самопомочі" продовжує блокувати президію парламенту і ця ситуація видається спікеру незрозумілою.

Як повідомлялося, на засіданні в четвер парламент мав розглянути законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Першим поставили на розгляд законопроект №7163 Нардепи проголосували за його розгляд за скороченою процедурою.

"Самопоміч", яка виступає проти цього президентського законопроекту, скористалася відсутністю спікера Андрія Парубія і з боєм заблокувала президію Верховної Ради.

На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".

Валентина Романенко, УП

 

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко приїхав у Раду 5 жовтня 2017, 18:29
Націоналісти під парламентом готові штурмувати Раду 5 жовтня 2017, 17:30
НФ має дві вимоги до президентського закону про Донбас 5 жовтня 2017, 17:22
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко приїхав у Раду
Рада закрилася без рішення по законах щодо Донбасу
Націоналісти під парламентом готові штурмувати Раду
Роботу Ради зірвали штовханиною в президії
Усі новини
скандал

Цирк "Кобзов" спробував приховати смерть жирафи? Лікар, поліція, активісти викривають

балет

Місія здійсненна: як прима-балерина Яна Саленко підкорила Берлін

наука

Учена-математик з України здобула премію $10 тисяч від університету Індії