Муженко: У разі силового сценарію на Донбасі втрати складуть до 12 тис військових за 10 днів

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Четвер, 5 жовтня 2017, 21:47

Начальник Генштабу Віктор Муженко сумнівається, що українське суспільство готове до силового вирішення питання Донбасу.

Про це він розповів журналістам в четвер.

Муженко зазначив, що Збройні сили готові до силового вирішення питання Донбасу, якщо розглядати це в контексті наявності озброєння, системи управління.

При цьому він додав, що під час навчань із застосуванням спеціальних методик проводяться оцінки втрат.

За словами керівника Генштабу, за десятиденну операцію із застосуванням авіації можна понести втрати 10-12 тисяч військових, 3 тисячі з яких загиблими.

На запитання про оцінку втрат мирного населення, він зазначив, що на 2300 загиблих військових припадає 10 тисяч місцевого населення.

Водночас Муженко розповів, що за підрахунками на таких же навчаннях з врахуванням можливих сил сторін як з українського боку, так і РФ, в умовах реалізації силового сценарію в українській армії є достатньо сил, щоб адекватно реагувати не тільки на сході, але і по всьому кордону з РФ.

Говорячи про можливість введення в Україну миротворчої місії, він нагадав, що це практично неможливо зробити через Радбез ООН, бо Росія як постійний член може накласти вето.

Також він сказав, що ще однією проблемою є те, хто саме отримає мандат на проведення миротворчої операції. Росія, зазначив посадовець, не погодиться на мандат НАТО, а Україна – на мандат ОДКБ. При цьому, за словами Муженка, як США, так і Канада готові надіслати в Україну свій контингент, але невідомо, чи погодиться на це Росія. За його оцінками, контингент може налічувати кілька тисяч осіб.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас Муженко
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