Військові експосадовці отримали мільйони гривень при звільненні – Bihus.info

Колишні військові посадовці, яких звільнили за влади президента Володимира Зеленського, отримали при звільненні від 900 до 2,3 млн гривень.

Джерело: Bihus.info

Деталі: У розслідуванні йдеться, що Валерій Гелетей, колишній начальник управління держохорони. На посаді він отримував понад 889 тисяч на рік, а при звільненні отримав майже 805 тисяч.

Ексголова Служби безпеки Василь Грицак отримав 1 426 171 грн.

Колишній головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко отримав при звільненні близько 2 млн грн.

Степан Полторак, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав 1 925 261 грн.

Ексголова Нацполіції Сергій Князєв, зазначають журналісти, при звільненні отримав понад 2,3 млн грн.

Колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров при звільненні отримав понад 1,8 млн, а у 2020 році, зазначають у Bihus.info, Нацгвардія "докинула" йому ще понад 524 тисячі.

Що було раніше: Журналісти Bihus.info зазначали, що чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.