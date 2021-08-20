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Муженко: У штурмі Іловайська не було потреби, він нічого не давав

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:59
Муженко: У штурмі Іловайська не було потреби, він нічого не давав

Ексначальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що в штурмі Іловайська в серпні 2014 року не було необхідності, за його словами, це була ініціатива керівництва МВС. 

Джерело: Муженко в інтерв’ю виданню "День"

Пряма мова щодо операції: "Я був із самого початку проти цього. Зокрема й проти такої посиленої уваги в ЗМІ. Ця операція не мала того значення, яке їй приділялось. Тоді планувалось звільняти Луганськ. Не було б Іловайська — був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого "ЛНР".

Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Луганськ був як на долоні. Навіть при відході ми повинні були закріпитись по лівому березі річки Лугань, а зрештою відкотились аж за Сіверський Донець по Щастю і Станиці Луганській.

…У цьому штурмі не було потреби. Він нам нічого не давав. Звичайно, це був вузол через який ішли поставки техніки і озброєння з Росії. Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська — це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору".

Пряма мова щодо ініціатора: "Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов.

Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат — хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були".

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Передісторія: 

  • Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
  • Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. 
  • Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІловайськМуженко
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