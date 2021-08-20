Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Муженко: У штурмі Іловайська не було потреби, він нічого не давав

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:59

Ексначальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що в штурмі Іловайська в серпні 2014 року не було необхідності, за його словами, це була ініціатива керівництва МВС. 

Джерело: Муженко в інтерв’ю виданню "День"

Пряма мова щодо операції: "Я був із самого початку проти цього. Зокрема й проти такої посиленої уваги в ЗМІ. Ця операція не мала того значення, яке їй приділялось. Тоді планувалось звільняти Луганськ. Не було б Іловайська — був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого "ЛНР".

Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Луганськ був як на долоні. Навіть при відході ми повинні були закріпитись по лівому березі річки Лугань, а зрештою відкотились аж за Сіверський Донець по Щастю і Станиці Луганській.

…У цьому штурмі не було потреби. Він нам нічого не давав. Звичайно, це був вузол через який ішли поставки техніки і озброєння з Росії. Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська — це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору".

Пряма мова щодо ініціатора: "Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов.

Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат — хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були".

Читайте також Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Передісторія: 

  • Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
  • Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. 
  • Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.

Теми: ІловайськМуженко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
Іловайськ
"Департаменти війни" також створять в СБУ і поліції - Венедіктова
Венедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"
За організацію "Іловайського котла" двом генералам РФ повідомили про підозру
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...