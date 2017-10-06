Уповноважена ВР зустрілася в СІЗО з російським військовим Агєєвим

Уповноваженій ВР з прав людини Валерія Лутковська зустрілася із затриманим на Донбасі російським військовим Віктором Агєєвим, який зараз утримується в СІЗО на Луганщині.

Про це повідомляє офіс омбудсмена.

За наданою інформацією, зустріч відбулася 6 жовтня в рамках моніторингового візиту Лутковської до Луганської області.

Зокрема, йдеться в повідомленні, вона відвідала Старобільський слідчий ізолятор з метою перевірки інформації, що надійшла від утримуваних там осіб про нібито ненадання їм належної медичної допомоги.

"Під час візиту до Старобільського СІЗО Уповноважений особисто зустрілась і поспілкувалась із громадянином РФ Віктором Агєєвим, який наразі там утримується", - розповідають в офісі.

Про що вони розмовляли, не повідомляється.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області.

Українська правда