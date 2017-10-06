Левченко тестував димову шашку в туалеті Ради
Народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко перевіряв димову шашку у вбиральні парламенту, перед тим, як кинути аналогічну в залу Верховної Ради.
Про це "Українській правді" повідомив сам нардеп.
"Я мав перевірити діяльність цього пристрою, перед тим, як його використовувати, щоб не було непередбачених ситуацій", – пояснив депутат.
Левченко підтвердив, що шашку запалив особисто він.
Відповідаючи на запитання, чи був причетний до інциденту депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, як повідомляли ЗМІ, Левченко сказав:
"Я не можу коментувати дії інших осіб, особливо, враховуючи, що вже є інформація про можливе кримінальне провадження".
Сам Семенченко відмовився коментувати підпал димової шашки в туалеті.
"Я вважаю, що коли ми обговорюємо туалети і шашки, ми йдемо на поводу у Путіна, який хоче відвернути увагу від серйозних тем, від того закону, який відповідає цілям Путіна... Я не хочу грати в ці інформаційні ігри", – заявив він.
Як відомо, депутати від "Самопомічі" та "Свободи" виступали проти законопроекту №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.
Під час розгляду цього питання на засіданні парламенту 6 жовтня у залу Ради кинули димову шашку.
За фактом запалювання димової шашки поліція планує відрити кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
Софія Лукашова для УП
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