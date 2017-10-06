Клименко каже, що 2 години сміявся з брифінгу Матіоса

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко заперечує причетність до відчуженого на користь держави рухомого і нерухомого майна, перерахованого на брифінгу головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Про це він написав 6 жовтня в Facebook.

"Подивився брифінг Матіоса. Спасибі, Анатолій, підняв настрій, сміємося всією командою вже другу годину. Але все ж вирішили відповісти", – пише екс-міністр.

"ГПУ перетворюється в недалекий за змістом таблоїд. В рамках придуманих ними справ-"пустушок", які тягнуться не перший рік, в докази вирішили взяти якісь дуже старі фото з архівів моїх друзів", – зазначає Клименко.

На думку екс-міністра, на виході його "сині штани на фото виявилися, в принципі, єдиним, чим Матіос зміг похвалитися перед журналістами, яких так пафосно зібрав на брифінг".

З подальших слів Клименка можна зробити висновок, що він заперечує будь-який зв'язок з майном, переданим в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами отриманими від корупційних злочинів.

"Українські підприємці знову стали жертвами рейдерського захоплення на державному рівні. Під маркою "боротьби з Клименком" ці злодії сьогодні можуть забрати майно у будь-кого. У черговий раз мої слова підтримки підприємцям, які постраждали від рейдерства Матіоса", - пише він.

Також екс-міністр опублікував, як стверджується, більш актуальні фото.

"Для Матіоса: якщо ви в прокуратурі так фанатієте від Клименка, ось вам свіжіше фото. Вже з мого особистого архіву. Коза ностра, так би мовити", - зазначив він.

Клименко надіслав Матіосу фото " свіжіше " - в камуфляжі

Як повідомлялося, головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу у Києві 6 жовтня заявив, що арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.

Матіос повідомив: "Сьогодні на підставі рішення судді від 28 вересня Головна військова прокуратура… передає для управління і подальшого розпорядження перелік майна, яке арештовано й перебуває в Україні. Це 154 об’єкти нерухомого майна".

В тому числі, це квартири в елітних житлових комплексах у Печерському районі Києва, недобудовані і добудовані маєтки в Козині – аж 17 штук.

Матіос також продемонстрував журналістам фотографії екс-міністра: "Хочу вам показати реакцію Олександра Клименка після отримання звістки про арешт і передачу до управління держави належних йому і підконтрольним особам активи".

"Екс-мінздох… ем, доходів Клименко перейшов на брейк-денс у синіх штанцях і втратив будь-яке розуміння, що відбувається. Йому залишилося тільки танцювати й повернутися в Україну. Місто Сочі, у колі директорів групи компаній "ЮНІСОН", – сказав Матіос.

У липні 2017 року Клименко вже заявляв, що українські правоохоронці проводять обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.

Українська правда