"Звезда" видалила новину про "причетність Києва" до катастрофи MH17

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Субота, 7 жовтня 2017, 20:45

Пропагандистський канал "Звезда" видалив новину, де нібито колишній український військовий Юрій Батурин розповів про причетність України до катастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році.

Новина залишилася в кеші Google, пише "Новая газета".

"На замітки з назвою "Майор ВСУ, який був свідком знищення MH17, попросив притулку в Росії", "Майор ЗСУ, який перейшов у Росію, розповів, як збили Boeing MH17" і "Майор ВСУ розповів про траєкторії руху українських "Буків", які розстріляли Boeing MH17" посилалися багато ЗМІ, включаючи ТАСС, "Лайф" і "Вести.ру". Зараз при переході на посилання з'являється "Помилка 404", - пише видання.

Як стверджувалося у видаленому повідомленні, в день аварії майор Батурин розповів, що за допомогою технічних засобів контролю системи ППО спостерігав проходження літака в небі України і його катастрофу.

"Звезда" стверджує, що це доводить причетність України до катастрофи.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії. Також у слідства є докази, що місцем запуску ракети було поле в районі смт Первомайське, яке на той час перебувало під контролем проросійських бойовиків.

Винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

Теми: MH17 катастрофи
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