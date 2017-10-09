Скандальний "Театр на Подолі" офіційно відкрили: Roshen дав 174 мільйони

9 жовтня у столиці відбулося офіційне відкриття скандального "Театру на Подолі".

Участь у відкритті взяв президент Петро Порошенко.

"Дуже важливо, що в Україні під час російської агресії, саме під час війни у Києві відривається нове, реконструйоване приміщення "Театру на Подолі". Це символ нашого майбутнього", - сказав Порошенко.

Він назвав театр не просто унікальним, а храмом мистецтва.

"Цей театр є унікальним. Бо він народжувався в муках", - розсміявся президент. - Це очевидно, бо багато хто вважав, що вони прикрилися театром, але тут будується торговий центр або щось інше. Якби вони прийшли і подивилися, то вони б побачили фантастичне фойє, унікальне сценічне обладнання, обладнання для голограм, унікальний театр. Храм мистецтва 21 століття".

Він подякував присутньому на відкритті меру Києва Віталію Кличку, бо "без нього долати бюрократичний спротив було б важче".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", корпорація "Roshen" інвестувала 174 мільйони гривень у реконструкцію будівлі "Театру на Подолі" на Андріївському узвозі.

Реконструкція будівлі театру тривала 21 місяць.

За словами Порошенка, проект театру враховує потреби маломобільних груп населення і людей з особливими потребами.

Глядацький зал розрахований на 253 місця.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Реконструювали театр коштом кондитерської корпорації "Рошен". Компанія виділила 165 мільйонів гривень.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

20 квітня стало відомо, що архітектор Герман Волга разом з іншими архітекторами-киянами розробив альтернативний проект будівлі Театру на Подолі.

У вересні на сайті петицій до Київради зареєстрували вимогу ввести скандальну будівлю Театру на Подолі в експлуатацію. Наразі вона зібрала 4,6 тисячі підписів.

26 вересня прес-служба корпорації Roshen повідомила, що проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

29 вересня Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі.

Українська правда