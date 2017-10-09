Порошенко: Київська сесія ПА НАТО - вкрай потужний сигнал

Президент Петро Порошенко вважає, що рішення провести сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році в Києві – це "вкрай потужний сигнал" підтримки від країн Альянсу.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Весною 2020 року Україна прийматиме Парламентську Асамблею НАТО. Для нас це вкрай потужний сигнал солідарності й підтримки у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність від країн Альянсу", - написав він.

Як повідомлялося, постійний комітет ПА НАТО задовільнив заявку України на проведення весняної сесії ПА НАТО у 2020 році в Києві.

Українська правда