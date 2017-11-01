Окупанти Криму повністю припинили рух через адмінмежу

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Середа, 1 листопада 2017, 09:13

В ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.

Це сталося о 1:30 ночі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають" – наголошується у повідомленні.

"Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8-му годину ранку немає", – повідомляють прикордонники.

У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок.

У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу з анексованим Росією Кримом про це повідомлять.

Теми: Крим анексія Прикордонна служба
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