Окупанти Криму повністю припинили рух через адмінмежу

В ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.

Це сталося о 1:30 ночі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають" – наголошується у повідомленні.

"Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8-му годину ранку немає", – повідомляють прикордонники.

У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок.

У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу з анексованим Росією Кримом про це повідомлять.