Депутати прийшли в суд підтримати сина Авакова, поруки не пропонують

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Середа, 1 листопада 2017, 17:01

Народні депутати з фракції "Народний фронт" прийшли в Солом‘янський райсуд Києва підтримувати сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

У будівлі суду наразі перебувають нардепи "Народного фронту" Владислав Данілін, Ярослав Єдаков, Олена Колганова, Віталій Корчик, Олена Ледовських, Павло Пинзеник, Андрій Тетерук.

Тим часом у дворі суду перебуває соратник Авакова нардеп Антон Геращенко в оточенні більше десяти чоловіків у камуфляжах без нашивок, які сказали, що прийшли підтримати сина міністра.

 
уп
 
уп

Водночас депутати кажуть, що не збираються брати на поруки Авакова-молодшого.

"А для чого? Суддя повинен приймати чесні рішення", - зазначив депутат Геращенко.

Раніше повідомлялося, що екс-радник глави МВС Ілля Кива разом з понад десятком чоловіків у камуфляжній формі прийшов до Солом'янського суду, де обиратимуть міру запобіжного заходу сину глави МВС Олександру Авакову, підозрюваному у розтраті бюджетних коштів.

Роман Кравець, УП

Теми: Аваков суд
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