Депутати прийшли в суд підтримати сина Авакова, поруки не пропонують
Народні депутати з фракції "Народний фронт" прийшли в Солом‘янський райсуд Києва підтримувати сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.
У будівлі суду наразі перебувають нардепи "Народного фронту" Владислав Данілін, Ярослав Єдаков, Олена Колганова, Віталій Корчик, Олена Ледовських, Павло Пинзеник, Андрій Тетерук.
Тим часом у дворі суду перебуває соратник Авакова нардеп Антон Геращенко в оточенні більше десяти чоловіків у камуфляжах без нашивок, які сказали, що прийшли підтримати сина міністра.
Водночас депутати кажуть, що не збираються брати на поруки Авакова-молодшого.
"А для чого? Суддя повинен приймати чесні рішення", - зазначив депутат Геращенко.
Раніше повідомлялося, що екс-радник глави МВС Ілля Кива разом з понад десятком чоловіків у камуфляжній формі прийшов до Солом'янського суду, де обиратимуть міру запобіжного заходу сину глави МВС Олександру Авакову, підозрюваному у розтраті бюджетних коштів.
Роман Кравець, УП
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