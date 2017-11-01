Кива привів на суд щодо Авакова молодиків у камуфляжі

Екс-радник глави МВС Ілля Кива прийшов разом з понад десятком чоловіків у камуфляжній формі до Солом'янського суду, де обиратимуть міру запобіжного заходу сину глави МВС Олександру Авакову, підозрюваному у розтраті бюджетних коштів.

Про це він повідомив у Facebook.

Кива додав, що вони не тітушки і прийшли для "контролю дій суду".

Скриншот з live-відео з facebook Киви

"Тут сьогодні, у Солом'янському суді, ми будемо вимагати і наполягати на правовій оцінці дій сина міністра внутрішніх справ, щоби зняти раз і назавжди всі припущення довкола цієї надуманої проблеми", - сказав він.

Кива додав, що право перебувати у суді йому і чоловікам у камуфляжі надало їхнє посвідчення учасників бойових дій.

"Ми добровольці, хто добровільно пішов на фронт у 14 році. Я вчора чув, що сюди зігнали тітушок, ми не тітушки, ми громадяни, і в нас є право контролю правових і законних дій у будь-якій державній організації. Ми будемо тут, і будемо добиватися правового розгляду корумпованої української системи", - сказав Кива.

За його словами, "дії НАБУ є політично замовними для здійснення тиску на міністра-силовика".

"Ми віримо, що суд розбереться і поставить крапку у цьому брудному питанні. Бо нам треба сильна армія і поліція. Нам треба справді чистоплотні суди, і ми цього доб’ємося. От вам мій сказ", - сказав Кива.

Він переконаний, що ситуація з "рюкзаками Авакова" з'явилася, бо для багатьох Аваков "дуже незручна людина зі своєю чіткою проукраїнською позицією".

"Якщо ця справа насправді не матиме того підтексту, який має, тоді ми будемо шукати, хто замовник цієї брудної ситуації… За кожним ми прийдемо, питання тільки у часі. Той хто сьогодні грає на послабленні обороноздатності нашої країни,рано чи пізно у його двері ми постукаємо. Питання присутності нас знялося", - підсумував Кива.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 201 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

САП заявила, що буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

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Ірина Балачук, УП