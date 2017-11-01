У суді САП розповіла, як Нацгвардія заважала обшукам у Авакова

Сторона обвинувачення обгрунтовує подання на арешт сина глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра тим, що на волі він може вплинути на хід розслідування.

Про це в ході судового засідання у середу заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За його словами, у підозрюваного є можливість перебувати безперервно за кордоном та високе становище. У власності сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова перебувають дві квартири 205 м кв, та 375 м кв, а також три паркомісця.

Крім того сторона обвинувачення стверджує, що син Авакова може впливати на свідків та потенційних свідків шляхом підкупу, умовлянь та погроз.

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"Він перебуває у тісних стосунках з іншими особами, що проходять в кримінальному провадженні та деякими народними депутатами", – зазначив прокурор.

Крім того сторона обвинувачення стверджує, що син Авакова може впливати на свідків та потенційних свідків шляхом підкупу, умовлянь та погроз.

"Під час обшуку до місця слідчих дій прибула значна кількість осіб, які перешкоджали слідчим діям. На місці були працівники Нацгвардії в повному екіпіруванні, які координували свої дії, щоб не дати детективам провести обшук. Тобто він може перешкоджати слідству", – зазначив представник обвинувачення.

Через усі ці ризики САП просить призначити для Авакова-молодшого альтернативу триманню під вартою у вигляді застави 5 мільйонів гривень.

Як відомо, у середу в Солом’янському районному суді Києва розглядають запобіжний захід підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ України в 2014 році.

САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Частина журналістів і телеоператорів не змогли потрапити до зали суду через "підтримку" сина Авакова: десятка чоловіків у камуфляжній формі, які пройшли в зал через службовий вхід.

31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. у справі про можливу розтрату державних коштів.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП