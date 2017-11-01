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Частина ЗМІ не змогла увійти до зали суду через "підтримку" сина Авакова

Середа, 1 листопада 2017, 17:16

Частина журналістів та телеоператорів не змогли потрапити до зали Солом‘янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

За його словами, частина журналістів та операторів залишилася у коридорі суду.

Як повідомляють журналісти, яким вдалося пройти всередину, вільні місця у суді позаймали чоловіки у камуфльованій формі, які пройшли у залу через службовий вхід.

 
фото: Роман Кравець
 
ельдар сарахман
 
Деякі журналісти змушені "працювати" в коридорі
ельдар сарахман

Як відомо, у середу в Солом’янському районному суді Києва розглядають запобіжний захід підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

 
ельдар сарахман

1 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Для сина Арсена Авакова просять заставу у 5 мільйонів.

31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ України в 2014 році.

Роман Кравець, УП

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Теми: АваковМВСсудЗМІ
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