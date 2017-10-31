НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це "Українській правді" повідомили два незалежних один від одного джерела.

За інформацією співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова – Олександра.

За даними співрозмовників, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Водночас речник міністра Наталя Статівко в коментарі УП зазначила: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, краще, хай це зробить НАБУ".

Пізніше цю інформацію підтвердив сам Аваков.

"Так, прийшли до сина з обшуками", - повідомив він УП.

"Українська правда" намагається отримати офіційний коментар в НАБУ.

Як відомо, у лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ "Дніпровенд" на 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,49 мільйона грн та ФОП Плигачов на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні Арсену Авакову.

Кримінальне провадження по "рюкзаках Авакова" відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

Весною 2016 року НАБУ у рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії – постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі 6000 рюкзаків, для потреб бійців у зоні АТО.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина міністра МВС Арсена Авакова.

У лютому 2017 року у НАБУ повідомили, що ця справа перебуває на завершальній стадії розслідування.

Оксана Коваленко, УП