У ГПУ розповіли, чого проводять обшуки в компанії Новинського
Генпрокуратура спільно Державною фіскальною службою проводять обшуки в офісах компанії Smart Energy, що входить до "Смарт-Холдингу" народного депутата Вадима Новинського.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"ГПУ спільно з ДФС проводять обшуки у рамках розслідування кримінального провадження щодо несплати податків", - сказала вона.
Сарган не змогла назвати адреси, за якими відбуваються обшуки, але зазначила, що "їх багато".
"Українська правда" намагається отримати з цього приводу коментарі у ДФС.
Як відомо, раніше прес-секретар "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько повідомив, що 10 листопада в офісах компанії Smart Energy та квартирах її менеджерів проходять обшуки.
"Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.
6 жовтня правоохоронці затримали директора компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.
Він підозрюється в невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.
Харківський районний суд Харківської області обрав як запобіжний захід Мохову арешт з альтернативою застави в 5 млн гривень. 9 жовтня за нього внесли заставу.
"Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховському родовищі в Харківській області.
На початку грудня 2016 року військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.
15 лютого у "Смарт-холдингу" заявили про черговий обшук.
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