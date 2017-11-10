Вибухівку шукали в аеропортах по всій Україні

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:41

10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування. Поліція у кожному випадку проводила перевірку.  

Про це "Українській правді" повідомив речник поліції Ярослав Тракало.

"Сьогодні надійшла інформація про замінування аеропортів у Рівному, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську, Херсоні та Одесі", - сказав він.

Станом на 14:30 правоохоронці завершили перевірку летовищ.

 
Перевірка летовища у Вінниці
Фото з сайту Нацполіції

"Інформація про замінування не підтвердилася – за жодною адресою небезпечних предметів не виявили", - сказав Тракало. 

 
Фото з сайту Нацполіції

Він додав, що інформація про замінування внесена в журнал Єдиного обліку заяв і повідомлень.

"У подальшому буде ухвалюватися рішення про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) ККУ, від 2 до 6 років позбавлення волі", - сказав Тракало.

За його словами, наразі поліція узагальнює отриману інформацію і працює над виявленням осіб, які повідомили про замінування летовищ.

Як повідомлялося раніше, аеропорти в Запоріжжі та Одесі призупиняли роботу у зв'язку з інформацією про замінування.

Ірина Балачук, УП
Теми: поліція авіа аеропорт
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