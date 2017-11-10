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В аеропортах Запоріжжя та Одеси шукають "вибухівку"

П'ятниця, 10 листопада 2017, 12:58

Аеропорти в Запоріжжі та Одесі призупинили роботу у зв'язку з інформацією про замінування.

За даними поліції Одеської області, о 12:00 в кабінет директора "Міжнародного аеропорту "Одеса" зателефонував невідомий чоловік і сказав, що на стоянці біля летовища стоїть автомобіль з вибуховою речовиною.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками.

"Проводиться евакуація громадян. Роботу аеропорту призупинено", - йдеться в повідомленні.

Також призупинив роботу "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя".

За даними "Інтерфакс-Україна", дзвінок про мінування надійшов об 11:50.

В аеропорту скасували три авіарейси, евакуювали 700 осіб – пасажирів і персоналу.

Відзначається, що в даний час територія аеропорту оточена поліцією, працюють вибухотехніки.

Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування.

Українська правда

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Теми: ЗапоріжжяОдесааеропортавіа
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