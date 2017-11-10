Щонайменше 214 українських моряків опинилися в закордонних тюрмах

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 15:10

У закордонних в'язницях перебувають 214 моряків - громадян України.

Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит "Української правди".

"Департамент консульської служби тримає на контролі справи 214 моряків-громадян України, щодо яких компетентні органи іноземних держав, зокрема, Греції, Індії, Іспанії, Італії, Лівії, Оману, Франції, Шрі-Ланки обрали тримання під вартою в якості запобіжного заходу", – йдеться у відповіді.

Втім, у благодійній організації "Ассоль", яка займається допомогою морякам, кажуть, що точну цифру назвати практично неможливо. Деякі затримані намагаються вирішити свої проблеми власними силами і засобами, не звертаючись до консульств, МЗС, профспілки, профільні організації.

Раз на п'ять років міжнародні організації BIMCO і ISF публікують дані про ринок праці на світовому торговельному флоті. Останній звіт Manpower Report вийшов у 2016 році.

У доповіді йдеться про те, що лише в 2015-му працювати на зарубіжні суду влаштувалися 69 тисяч українців. Таким чином, наша країна потрапила до топ-6 найбільших постачальників робочої сили світовим судновласникам.

Докладніше про те, як і за що українські моряки поневіряються за кордоном, читайте у матеріалі "Стоп-машина. Як українські моряки сидять в закордонних в'язницях".

Євген Руденко, УП
Теми: флот кримінал МЗС
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