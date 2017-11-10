Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Щонайменше 214 українських моряків опинилися в закордонних тюрмах

П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:10

У закордонних в'язницях перебувають 214 моряків - громадян України.

Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит "Української правди".

"Департамент консульської служби тримає на контролі справи 214 моряків-громадян України, щодо яких компетентні органи іноземних держав, зокрема, Греції, Індії, Іспанії, Італії, Лівії, Оману, Франції, Шрі-Ланки обрали тримання під вартою в якості запобіжного заходу", – йдеться у відповіді.

Втім, у благодійній організації "Ассоль", яка займається допомогою морякам, кажуть, що точну цифру назвати практично неможливо. Деякі затримані намагаються вирішити свої проблеми власними силами і засобами, не звертаючись до консульств, МЗС, профспілки, профільні організації.

Раз на п'ять років міжнародні організації BIMCO і ISF публікують дані про ринок праці на світовому торговельному флоті. Останній звіт Manpower Report вийшов у 2016 році.

У доповіді йдеться про те, що лише в 2015-му працювати на зарубіжні суду влаштувалися 69 тисяч українців. Таким чином, наша країна потрапила до топ-6 найбільших постачальників робочої сили світовим судновласникам.

Докладніше про те, як і за що українські моряки поневіряються за кордоном, читайте у матеріалі "Стоп-машина. Як українські моряки сидять в закордонних в'язницях".

Євген Руденко, УП
Теми: флоткриміналМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
флот
"Тіньовий флот" танкерів РФ скоротився швидше, ніж утворювався - Bloomberg
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: