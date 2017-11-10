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Как минимум 214 украинских моряков – в зарубежных тюрьмах

Пятница, 10 ноября 2017, 14:10

В зарубежных тюрьмах находятся 214 моряков – граждан Украины.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос "Украинской правды".

"Департамент консульской службы держит на контроле дела 214 моряков-граждан Украины, по которым компетентные органы иностранных государств, в частности, Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции, Шри-Ланки выбрали содержание под стражей в качестве меры пресечения", – говорится в ответе.

Впрочем, в благотворительной организации "Ассоль", которая занимается помощью морякам, говорят, что точную цифру назвать практически невозможно. Некоторые задержанные пытаются решить свои проблемы собственными силами и средствами, не обращаясь в консульства, МИД, профсоюзы, профильные организации.

Раз в пять лет международные организации BIMCO и ISF публикуют данные о рынке труда на мировом торговом флоте. Последний отчет Manpower Report вышел в 2016 году.

В докладе говорится, что только в 2015-м работать на зарубежные суда устроились 69 тысяч украинцев. Таким образом, наша страна попала в топ-6 крупнейших поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.

Подробнее о том, как и за что украинские моряки претерпевают невзгоды заграницей читайте в материале "Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в иностранных тюрьмах".

Евгений Руденко, УП

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Темы: флоткриминалМИД
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