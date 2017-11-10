49 депутатів оскаржують пенсійну реформу в КС

49 народних депутатів направили до Конституційного суду подання з проханням визнати неконституційними окремі положення пенсійної реформи.

Відповідне подання опубліковане на сайті Конституційного суду.

Представниками авторів подання вказані депутати від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська та Василь Німченко.

"Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що оспорювані положення законів України мають бути визнані такими, що не відповідають Конституції України," – йдеться в поданні.

Серед іншого, депутати говорять, що поступове підвищення необхідного для виходу на пенсію страхового стажу є порушенням ст. 46 Конституції, "яке полягає у невиконанні державою свого обов’язку матеріально забезпечувати громадян".

Крім того, у поданні йдеться, що перерахунок страхового стажу по відношенню до вже працюючих громадян суперечить Конституції, адже закони не мають зворотної дії в часі.

"Конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду", – повідомляє прес-служба КСУ.

Як відомо, 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.