Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

49 депутатів оскаржують пенсійну реформу в КС

П'ятниця, 10 листопада 2017, 16:28

49 народних депутатів направили до Конституційного суду подання з проханням визнати неконституційними окремі положення пенсійної реформи.

Відповідне подання опубліковане на сайті Конституційного суду.

Представниками авторів подання вказані депутати від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська та Василь Німченко.

"Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що оспорювані положення законів України мають бути визнані такими, що не відповідають Конституції України," – йдеться в поданні.

Серед іншого, депутати говорять, що поступове підвищення необхідного для виходу на пенсію страхового стажу є порушенням ст. 46 Конституції, "яке полягає у невиконанні державою свого обов’язку матеріально забезпечувати громадян".

Крім того, у поданні йдеться, що перерахунок страхового стажу по відношенню до вже працюючих громадян суперечить Конституції, адже закони не мають зворотної дії в часі.

"Конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду", – повідомляє прес-служба КСУ.

Як відомо, 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Софія Лукашова для УП
Теми: пенсіїреформисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
пенсії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого стосується
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: