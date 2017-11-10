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49 депутатов оспаривают пенсионную реформу в КС

Пятница, 10 ноября 2017, 16:28

49 народных депутатов направили в Конституционный суд представление с просьбой признать неконституционными отдельные положения пенсионной реформы.

Соответствующее представление опубликовано на сайте Конституционного суда.

Представителями авторов представления указаны депутаты от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская и Василий Нимченко.

"Субъекты права на конституционное представление считают, что оспариваемые положения законов Украины должны быть признаны не соответствующими Конституции Украины", - говорится в представлении.

Среди прочего, депутаты говорят, что постепенное повышение необходимого для выхода на пенсию страхового стажа является нарушением ст. 46 Конституции, "которое заключается в невыполнении государством своей обязанности материально обеспечивать граждан".

Кроме того, в представлении говорится, что перерасчет страхового стажа по отношению к уже работающим гражданам противоречит Конституции, ведь законы не имеют обратного действия во времени.

"Конституционное представление передано на изучение в секретариат суда", - сообщает пресс-служба КСУ.

Как известно, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

София Лукашова для УП
Темы: пенсииреформысуд
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