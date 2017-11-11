Детектив НАБУ показав відео, як свекруха Корчак закрила його у себе вдома

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Субота, 11 листопада 2017, 01:09

Свекруха голови НАЗК Наталії Корчак заявила, що слідчий НАБУ вдерся до неї у квартиру.

Відповідне відео опубліковане на сторінці BIHUS.info в facebook.

Відео зняв сам детектив, коли намагався вийти із квартири. На записі свекруха голови НАЗК, Надія Іванівна, стверджує, що детектив вдерся до неї в квартиру, однак не відчиняє двері, щоб він міг піти.

Як повідомлялось, свекруха Наталії Корчак закрила детектива у себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Пізніше Корчак повідомила "112-Україна" під під'їздом будинку, що її свекруха дала свідчення детективу, підписала протокол і після того зателефонувала і запитала, що їй робити. 

"Я їй запропонувала, що приїду, викличу поліцію і журналістів. І приїхав цілий підрозділ НАБУ, щоб визволити детектива", - заявила Наталія Корчак.

Крім того, вона стверджує, що детектив НАБУ взяв свідчення у її родички без пояснень.

ЯК відомо, допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.

Теми: НАБУ НАЗК декларації
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