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Свекруха Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома

П'ятниця, 10 листопада 2017, 20:46
Свекруха Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома

Свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Про це УП повідомило джерело НАБУ.

"Детектив прийшов вручати їй повістку на допит. Вона запропонувала провести допит вдома, запросила його в будинок. Вони провели допит. Він склав протокол. Вона вирішила зателефонувати і порадитися із сином, чоловіком Корчак. Після розмови з ним вона відмовилася підписувати протокол і закрила його в квартирі", - розповіло джерело.

Наразі детектив НАБУ перебуває у квартирі зі свекрухою Корчак.

"Корчак з чоловіком під під'їздом. Наш спецназ там же. Наші викликали 102", - додає джерело.

За його словами, Корчак оголосила що викликатиме журналістів з камерами.

Пізніше Корчак повідомила "112-Україна" під під'їздом будинку, що її свекруха дала свідчення детективу, підписала протокол і після того зателефонувала і запитала, що їй робити. 

"Я їй запропонувала, що приїду, викличу поліцію і журналістів. І приїхав цілий підрозділ НАБУ, щоб визволити детектива", - заявила Наталія Корчак.

Крім того, вона стверджує, що детектив НАБУ взяв свідчення у її родички без пояснень.

ЯК відомо, допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУавтоНАЗК
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