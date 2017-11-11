У Варшаві пройде найбільший в Європі марш ультраправих

Фашисти та інші праворадикльні екстремісти планують сьогодні зібратися в Варшаві для проведення одного з найбільших в Європі маршів.

Про це пише AP.

Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.

Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. Трамп високо оцінив Польщу за те, що він назвав захистом країною західної цивілізації.

Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.

"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.

"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".

За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.

"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.