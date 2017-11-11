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В Варшаве пройдет крупнейший в Европе марш ультраправых

Суббота, 11 ноября 2017, 07:10

Фашисты и другие крайне правые экстремисты планируют сегодня собраться в Варшаве для проведения одного из крупнейших в Европе маршей.

Об этом пишет AP.

Марш, который проводится в День независимости Польши 11 ноября, привлек десятки тысяч участников в последние годы. Экстремисты из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран теперь присоединяются к польским националистам в публичном проявлении ксенофобских и расистских взглядов.

Лозунгом для мероприятия этого года является "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы. 

Рафал Панковски, глава антиэкстремистской ассоциации Never Again, говорит, что, несмотря на обращение к Богу, марш не следует рассматривать как вдохновленный религиозными убеждениями. Крайне правые "неоязычники" планируют участвовать вместе с римско-католическими группами.

"Мы знаем, что Дональд Трамп не самый религиозный человек, и я думаю, что большинство организаторов тоже не очень религиозны", - сказал социолог Панковски.

"Но они используют христианство как своего рода идентификационный маркер, который в основном означает быть антиисламским сейчас".

По его словам, Варшавский марш настолько велик, что может стать крупнейшим в мире собранием крайне правых экстремистов.

"Среди организаторов Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольская молодежь, радикальные группы, которые берут начало от антисемитских групп, активных до Второй мировой войны", - пишет издание.

Темы: Польша
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