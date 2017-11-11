Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Варшаві відбудеться найбільший в Європі марш ультраправих

Субота, 11 листопада 2017, 07:10

Фашисти та інші праворадикльні екстремісти планують сьогодні зібратися в Варшаві для проведення одного з найбільших в Європі маршів.

Про це пише AP.

Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти зі Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.

Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. 

Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.

"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.

"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".

За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.

"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Польща
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: