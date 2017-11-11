"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти у 2018-му

Партія "Народний фронт" визначиться з кандидатурою у президенти на майбутніх виборах не раніше 2018 року.

Про це йдеться у резолюції, яку було ухвалено за підсумками з'їзду, що проходить у Києві 11 листопада.

У свою чергу член політради, глава МВС Арсен Аваков заявив, що "Народний фронт" визначиться, висуне свого кандидата в президенти України або підтримає когось "ближче до дат проведення президентських виборів та виборів до Верховної Ради". За його словами, це ж стосується і формату походу на парламентські вибори.

"Формулювання порядку денного і альянсів відбуваються у безпосередній близькості до виборчого процесу. Думаю, рано говорити про те, які об'єднання і блоки будуть на момент парламентських виборів. Думаю, вони відповідатимуть викликам, які будуть на той момент", - зазначив Аваков, пише "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим нардеп від НФ Антон Геращенко заявив, що голова політради партії "Народний фронт", екс-прем'єр України Арсеній Яценюк є єдиним можливим кандидатом на пост президента України, але свої плани він озвучить сам.

"Зрозуміло, що від партії "Народний фронт" це (Яценюк) - єдиний можливий кандидат на пост президента України ... Він є лідером партії, лідером фракції і є сьогодні найбільш готовим лідером, щоб виконувати зобов'язання президента Україна", - заявив Геращенко у кулуарах з'їзду, пише "Інтерфакс-Україна".

Українська правда