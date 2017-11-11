"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018-м

Партия "Народный фронт" определится с кандидатурой в президенты на предстоящих выборах не ранее 2018 года.

Об этом говорится в итоговой резолюции, которая была принята по итогам съезда партии, состоявшемся в Киеве 11 ноября.

"Наша партия в 2018 году определится с кандидатом на очередные президентские выборы. Мы решим, кого нам поддержать", - заявил лидер НФ Арсений Яценюк, зачитывая проект резолюции.

После этого съезд с такой формулировкой ее и одобрил.

В то же время собеседники УП в руководстве НФ уверяют, что это не означает, что партия точно выдвинет Яценюка, ведь никто не исключает возможного союза с президентом Порошенко и его партией "БПП".

В свою очередь член политсовета, глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Народный фронт" определится, выдвинет своего кандидата в президенты Украины или поддержит кого-то "ближе к датам проведения президентских выборов и выборов в Верховную Раду". По его словам, это касается и формата похода на парламентские выборы.

"Формулировка повестки дня и альянсов происходят в непосредственной близости к избирательному процессу", - отметил Аваков, "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем нардеп от НФ Антон Геращенко заявил, что глава политсовета партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк является единственным возможным кандидатом на пост президента Украины, но свои планы он озвучит сам.

Глава Центрального штаба "Народного фронта", секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в свою очередь, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2019 году: "Я побывал на посту президента, и мне не понравилось".

Больше о подготовке политсил к выборам читайте в материалах "Народный фронт Петра Порошенко, или Единственная партия власти" и "Борьба за второй срок. Как президент Порошенко собирается выигрывать выборы".

Как известно, в 2014 году на досрочных парламентских выборах "Народный фронт" стал победителем по партийным спискам. Осенью 2015-го рейтинг партии Яценюка обвалился до 1%.

В мае 2016 года опрос о возможных кандидатах в президенты показал, что больше всего голосов набрали бы Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Петр Порошенко набрал бы 13,5% голосов, Анатолий Гриценко - 12,7%, мэр Львова Андрей Садовый - 10,9%, лидер "Оппозиционного блока", экс-регионал Юрий Бойко - 8,4%, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош - 4%, Олег Тягнибок - 2,9%, других кандидатов свои голоса отдали бы 11,9%.

В июле 2017-го, по данным опроса фонда "Деминициативы" совместно с соцслужбой Центра Разумкова, на возможных парламентских выборах барьер в 5% преодолели бы 7 политических сил: "Батькивщина" (11,2%), БПП (9,3%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (8,3%), Оппоблок (8,4%), "За жизнь" Вадима Рабиновича (7,7%), "Радикальная партия" Олега Ляшко (7,3%) и "Самопомич" (5,8%).

Украинская правда