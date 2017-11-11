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"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти у 2018-му

Субота, 11 листопада 2017, 14:19
Народний фронт визначиться з кандидатом у президенти у 2018-му

Партія "Народний фронт" визначиться з кандидатурою у президенти на майбутніх виборах не раніше 2018 року. 

Про це йдеться у підсумковій резолюції, яку було ухвалено за підсумками з'їзду партії, що проходить у Києві 11 листопада. 

"Наша партія у 2018 році визначиться із кандидатом на чергові президентські вибори. Ми вирішимо, кого нам підтримати", - заявив лідер НФ Арсеній Яценюк, зачитуючи проект резолюції.

Після цього з‘їзд з таким формулюванням її і схвалив.

Водночас співрозмовники УП у керівництві НФ переконують, що це не означає, що партія точно висуне Яценюка, адже ніхто не виключає можливого союзу з президентом Порошенком та його партією "БПП".

У свою чергу член політради, глава МВС Арсен Аваков заявив, що "Народний фронт" визначиться, висуне свого кандидата в президенти України або підтримає когось "ближче до дат проведення президентських виборів та виборів до Верховної Ради". За його словами, це ж стосується і формату походу на парламентські вибори. 

"Формулювання порядку денного і альянсів відбуваються у безпосередній близькості до виборчого процесу", - зазначив Аваков, пише "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим нардеп від НФ Антон Геращенко заявив, що голова політради партії "Народний фронт", Яценюк є єдиним можливим кандидатом на пост президента України, але свої плани він озвучить сам, пише "Інтерфакс-Україна".

Керівник Центрального штабу "Народного фронту", секретар РНБО  Олександр Турчинов заявив у свою чергу, що не має наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах у 2019 році.

"Я побував на посаді президента, і мені не сподобалося", - зазначив Турчинов.

Більше про підготовку політсил до виборів читайте у матеріалах "Народний фронт Петра Порошенка, або Єдина партія влади" та "Боротьба за другий термін. Як президент Порошенко збирається вигравати вибори".

Як відомо, у 2014 році на дострокових парламентських виборах  "Народний фронт" став переможцем за партійними списками. Восени 2015 року рейтинг партії Яценюка обвалився до 1%.

У травні 2016 року опитування щодо можливих кандидатів у президенти показало, що найбільше голосів набрали б Юлія Тимошенко та Олег Ляшко. Петро Порошенко набрав би 13,5% голосів, Анатолій Гриценко - 12,7%, мер Львова Андрій Садовий -  10,9%, лідер "Опозиційного блоку", екс-регіонал  Юрій Бойко -  8,4%, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош  -  4%, Олег Тягнибок - 2,9%, за інших кандидатів свої голоси віддали б 11,9%.

У липні 2017 року за даними опитування фонда "Демініціативи" спільно з соцслужбою Центру Разумкова, на можливих парламентських виборах бар'єр у 5% подолали б 7 політсил: "Батьківщина" (11,2%), БПП (9,3%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (8,3%), Оппоблок (8,4%), "За життя" Вадима Рабиновича (7,7%), "Радикальна партія" Олега Ляшка (7,3%) та "Самопоміч" (5,8%). 

Українська правда 

Теми: Народний фронтвиборипрезидент
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