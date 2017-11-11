НАЗК не знайшло порушень у відвідинах Насіровим інавгурації Трампа

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Субота, 11 листопада 2017, 19:48

Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшло порушень у діях голови Державної фіскальної служби Романа Насірова під час відвідування ним церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит міністра фінансів Олександра Данилюка, яке є у розпорядженні ЕП.

"Встановлено, що Насіров, перебуваючи в основній щорічній відпустці з 17 по 24 січня під час візиту до США 20 січня за запрошенням друзів, у тому числі громадян США, відвідав церемонію прийняття присяги президентом США Дональдом Трампом", - зазначили в агентстві.

"Дослідивши отримані матеріали та інформацію з відкритих джерел встановлено, що Спільний комітет інавгураційних церемоній Конгресу США видав близько 250 тисяч безкоштовних квитків на відвідання інавгурації Трампа, які в подальшому через сенаторів, конгресменів і представників партій були безкоштовно розповсюджені серед громадян США", - йдеться у документі.

 

Як відомо, у лютому Данилюк звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням проаналізувати поїздку Насірова до США на інавгурацію президента. За словами міністра, глава ДФС не погодив своєї відпустки з Мінфіном і прем'єр-міністром, що є грубим порушенням.

При цьому Данилюк також зазначив, що відвідування інавгурації президента коштує близько 250 тисяч доларів. 

Насіров у свою чергу заявляв, що на інавгурацію Трампа його запросили друзі.

Економічна правда

Теми: Насіров НАЗК Трамп
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